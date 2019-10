Jordi lamenta de falta de almoço no CSA e presidente nega: "Nada disso procede"

Principal nome do CSA-AL na disputa do Campeonato Brasileiro, o goleiro Jordi divulgou uma gravação, nesta quinta-feira (24), que casou bastante polêmica no clube alagoano. No vídeo, o goleiro aparece lamentando a falta de almoço e até mesmo de talhes no CT do Mutange.

"Estamos aqui, viemos pedir aquela quentinha, só que nem talher nós temos para comer. Temos que comprar a quentinha porque não tem almoço e não temos talher", lamentou. E seguiu. "É assim que é a recuperação do atleta. É difícil. A gente busca fazer o melhor, mas, um clube sério como esse, eu acho que deixa a desejar. Pelo menos uma refeição digna para que a gente possa trabalhar, se alimentar e descansar o corpo para poder recuperar e voltar o quanto antes, mas é isso aí".

Em resposta, o perfil oficial do CSA publicou um vídeo do presidente Rafael Tenório negando a acusação feita pelo goleiro.

"Nada disso é verdade. O CSA tem uma estrutura hoje extremamente composta por grandes profissionais, setor médico, nutricional, profissionais competentes", ratificou o dirigente do azulino. "Nós tomamos conhecimento desse fato e as medidas serão tomadas. O CSA é maior que qualquer comentário e qualquer posição individual. Nada disso procede. Nós vamos continuar firmes, fortes e trabalhando no CSA com responsabilidade e profissionalismo", finalizou.

Lutando contra o rebaixamento para à Série B do Brasileirão, o time alagoano é o 18º colocado com 26 pontos. No domingo (27), o CSA encara o líder Flamengo, no Maracanã, às 19h, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.