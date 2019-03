Joia da base, Matheus Lira é reintegrado ao elenco do Ceará

O Ceará trouxe de volta o volante Matheus Lira ao elenco profissional, após eliminação do Horizonte no Campeonato Cearense. O atleta de 21 anos foi emprestado, assim como o goleiro Matheus Cabral, ao Galo do Tabuleiro, que terminou a segunda fase na penúltima posição, com oito pontos.

Nascido em Sobral, Lira teve passagens por Aliança-CE, União-CE e por Goiás, sendo contratado pelo Vovô em agosto de 2017, com vínculo até 2021. Eleito o melhor volante das categorias de base no ano passado, pela Federação Cearense de Futebol (FCF), o atleta é tido como promessa do futebol local. A expectativa é que ele siga os passos de outras joias da base alvinegra, como Felipe Jonathan e Arthur Cabral, que foram vendidos para Santos e Palmeiras, respectivamente.

Titular do Horizonte, o volante espera mostrar seu potencial também no Ceará. “Tive uma grande experiência no Horizonte. Joguei 12 jogos e pude mostrar do que sou capaz. Continuarei trabalhando forte pra quando o professor Lisca precisar de mim, eu esteja preparado”, declarou.

Jogando mais recuado, o atleta tem a concorrência de Fabinho, Juninho, Edinho, Pedro Ken e Ricardinho no setor. “Tenho essa característica defensiva, mas também gosto de ser esse elemento surpresa, chegando ao ataque. Aproveito bastante nos treinos pra escutar, observar esses jogadores de meio. São jogadores que já têm uma história bonita no futebol e muita experiência”, analisou Matheus.

Treino

O técnico Lisca testou o jogador na lateral-direita durante os treinos, mas Lira não se preocupa. “Sou um jogador que não tenho problemas em ajudar nas outras posições, gosto de desafios. O Lisca já me testou de lateral, de zagueiro. Não vejo problema, e aproveito para me adaptar nessas posições”.

O Ceará enfrenta o Floresta nesta quarta-feira (27), no Domingão, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Cearense.