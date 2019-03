Johnny Walker se machuca em comemoração inusitada após vitória no UFC

Promessa do Brasil no UFC, Johnny Walker acabou se machucando em uma comemoração inusitada na vitória deste sábado (2). Após conseguir seu terceiro nocaute consecutivo no primeiro round, ele bateu continência e então se jogou no chão. Ao cair, o lutador faz um leve movimento de contração no ombro, acusando a lesão. Mesmo assim, ainda fez o movimento da "minhoca louca" algumas vezes antes de se levantar.

Quer inspiração para dança de #Carnaval? O @Johnnywalkermma te ajuda, mas ele já avisa para ter cuidado com o ombro 😂. O brasileiro se lesionou na comemoração depois de conseguir mais um nocaute no primeiro round #UFC235 pic.twitter.com/SonT2mnHWD — UFC Brasil (@UFCBrasil) 3 de março de 2019

Em entrevista ao canal oficial do UFC Brasil no Twitter, já com gelo no ombro, ele explicou o ocorrido. "Não costumo treinar minhas comemorações, por isso que deu um pouquinho errado. Eu treino tudo que eu vou fazer na luta, joelhada, soco e finalização", comentou.

Em seguida, disse que passará por avaliação médica. "Está tranquilo já, estou mexendo o ombro, já está no lugar. Agora é só fazer exames para ver se está tudo certo e marcar a próxima luta, porque eu não posso ficar sem lutar não", declarou.

Aos 26 anos, Walker é a mais nova promessa da divisão dos meio-pesados (93kg) do UFC. O brasileiro aceitou a terceira luta em apenas quatro meses, enfrentou o veterano Misha Cirkunov e venceu por nocaute.