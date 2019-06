Jogos fora de casa renderão mais de 10 mil quilômetros percorridos pelo Fortaleza

O Fortaleza já contabiliza jogos contra Botafogo na Paraíba e Flamengo no Rio. Terá ainda Athletico Paranaense em Curitiba e Grêmio em Caxias do Sul. Estima-se que a delegação do Fortaleza terá percorrido mais de 10 mil quilômetros nesses trajetos. Tudo isso, somando-se com a correria dos jogos, as horas de voo, espera em aeroportos e treinamentos, provoca fadiga no elenco.

O próximo compromisso da equipe será nesta quarta-feira (5), às 19h15, na Arena da Baixada, contra o Athletico Paranaense, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

No primeiro jogo, na Arena Castelão, em Fortaleza, houve empate em 0 a 0.

O zagueiro Roger Carvalho comentou sobre a longa distância percorrida nessa jornada fora de casa. "É uma maratona sacrificante, vamos dizer assim, é bem cansativo. O número de jogos que a gente enfrenta nesses dias é acima do normal, mas a comissão técnica, diretoria, o pessoal do estafe, estão fazendo tudo para que a gente possa decidir o mair inteiro possível e o mais preparado para os jogos que nos esperam", isse o zagueiro Roger Carvalho.

Os jogadores do Leão afirmam que sua equipe vai jogar em busca da vitória, sem usar de retranca. Nós não viemos apenas nos defender contra o Athletico, vamos propor o jogo, porque já ganhamos várias partidas assim. É uma virtude da nossa equipe atacar e também saber se defender. Vamos procurar não deixar eles muito tempo com a bola", completou o volante e lateral Gabriel Dias.

O Leão não poderá contar com os atacantes Edinho e Wellington Paulista, ambos machucados, com o atacante Kieza e o volante Juninho, que não podem atuar pelo Fortaleza na Copa do Brasil.