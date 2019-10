Jogos Escolares da Integração de Fortaleza conhece campeões

Nesta terça-feira (29) o Ginásio Paulo Sarasate foi palco das finais dos Jogos Escolares da Integração do Município de Fortaleza-JEIMF's 2019, torneio que reuniu 119 equipes de escolas públicas e 29 particulares em uma grande integração intercolegial, com o Liceu do Conjunto Ceará e Escola Adauto Bezerra sagrando-se campeões nas categorias masculino e feminino respectivamente.

A primeira decisão foi a final da categoria Feminino como time do IFCe enfrentando a equipe da Escola de Ensino Médio Adauto Bezerra. A partida foi muito disputada do início ao fim, contudo a superioridade técnica do time do Adauto Bezerra suplantou a raça da equipe do IFCe, que vendeu caro a derrota e o primeiro lugar na competição. Destaque para Cíntia Hellen, que assinalou dois belos gols para a equipe da Escola Adauto Bezerra.

O placar final foi de 4x2 para a Seleção do Adauto Bezerra, uma das escolas públicas mais tradicionais do Estado, que com o resultado comprovou que incentivar o esporte pode colaborar e muito para os resultados acadêmicos.

Na sequência foi a vez da Final do Masculino com as equipes da Escola de Ensino Fundamental e Médio Governador Flávio Marcílio e o Liceu do Conjunto Ceará.

A equipe do colégio Flávio Marcílio chegou embalada por uma campanha perfeita com oito vitórias em oito jogos e embalada pela maior torcida presente ao Ginásio Paulo Sarasate. Contudo, foi o talento individual que fez a diferença e o escrete do Liceu do Conjunto Ceará dominou a partida do início ao fim abafando todas as tentativas de reação dos atletas do Flávio Marcílio para ficar com o Título dos JEIMF,S 2019 com um placar final de 3x2 para o LCC, que comemorou muito após o apito final.