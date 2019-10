Jogo entre Fortaleza x Chapecoense nesta quarta-feira (9) terá sorteio de carro durante intervalo

O jogo entre Fortaleza x Chapecoense, às 20h30, nesta quarta-feira (9), terá sorteio de um carro na Arena Castelão. A campanha “Sua Torcida Vale Carro Zero”, da CBF, é uma forma de incentivar o torcedor a ir para o estádio. Para participar, o torcedor precisa preencher um formulário com dados pessoais e responder à pergunta: "Qual o maior campeonato de pontos corridos do futebol brasileiro?". O ganhador será anunciado no sistema de som do estádio durante o intervalo.

Na partida entre o Leão do Pici e o Flamengo, na quarta-feira (16), também haverá outro sorteio do automóvel no Castelão. Neste domingo (6), também houve sorteio durante o confronto entre Ceará e Goiás. Para mais informações, acesse o site da campanha.

Confira os preços dos ingressos para cada setor

Superior Central - R$ 40/20

Superior Sul - R$ 40/20

Inferior Norte - R$ 30/15

Inferior Sul - R$ 50/25

Bossa Nova R$ 70/35 - Exclusividade sócio

Especial R$ 60/30 - Exclusividade sócio

Premium R$ 150/75 - Exclusividade sócio

Superior Norte - Visitante R$ 60/30