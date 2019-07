Jogo entre Fortaleza e Internacional na Arena Castelão tem horário alterado

A partida entre Fortaleza e Internacional, na Arena Castelão, dia 17 de agosto, teve o horário alterado pela Diretoria de Competições da CBF. Antes agendado para às 19 horas, o confronto foi antecipado para às 17 horas. A mudança foi solicitada pelo canal privado TNT por ajuste na grade de programação da emissora.

Vale ressaltar que o jogo é válido pela 15ª rodada da Série A do Brasileiro. O próximo compromisso do Leão é contra o Corinthians, no domingo (28), às 19 horas, no mesmo estádio. Já a equipe gaúcha encara o Ceará no sábado (27), às 19 horas, no Beira-Rio.

Na tabela, o time comandado pelo técnico Rogério Ceni ocupa a 14ª colocação, com 14 pontos, e está três invicto há três jogos - vitórias contra Avaí e Cruzeiro, além de empate com o Atlético/MG. Até o fechamento do primeiro turno, o time enfrenta: Corinthians (28/7); Ceará (3/8); CSA (12/8); Internacional (17/8); Santos (25/8); Goiás (1/9); Fluminense (8/9) e Bahia (15/9).

Mudança

Fortaleza/CE x Internacional/RS

De: 19h

Para: 17h

Data: 17/08, sábado (mantida)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE (mantido)