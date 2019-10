Jogo entre Ceará e Goiás vai ter sorteio de carro para torcedores; veja valores dos ingressos

A partida entre Ceará e Goiás, no domingo (6), vai trazer um incentivo especial para o torcedor comparecer na Arena Castelão. No intervalo do jogo, que tem início às 16 horas, um carro modelo Fiat Mobi Flex 2020 será sorteado pela CBF.

Para participar da campanha "Sua Torcida Vale Carro Zero", o torcedor precisa preencher um formulário com dados pessoais e responder à pergunta: "Qual o maior campeonato de pontos corridos do futebol brasileiro?". O ganhador será anunciado no sistema de som do estádio.

Confira valores dos ingressos

Torcida do Ceará:

Cadeira Inferior Norte (portões M e O): R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)

Cadeira Inferior Central (portões I e K): R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)

Cadeira Inferior Sul (portões C e E): R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)

Cadeira Especial (portão A2): R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia)

Cadeira Premium (portão A4): R$ 140 (inteira) e R$ 70 (meia)

Torcida do Goiás:

Cadeira Especial (portão A5): R$ 60 (inteira) e 30 (meia)

Confira pontos de venda

- Loja Oficial Sou Mais, Av. Dom Luís, 500 – Shopping Aldeota, piso L1 - Aldeota;

- Loja Oficial Sou Mais, Av. João Pessoa, 3532; Damas;

- Loja Oficial Sou Mais, Av. Oliveira Paiva, 2797 - Shopping Granito;

- Loja Oficial Sou Mais, Rua Senador Pompeu, 1099 - Shopping Camelo 2 - Centro;

- Loja Oficial Sou Mais, Rua 45 – Nº63 - Ponto Shopping - Maracanaú/CE.