Jogo entre Ceará e Cruzeiro tem 334 agentes de segurança no entorno da Arena Castelão

A partida entre Ceará e Cruzeiro conta com um esquema reforçado de segurança na noite desta quarta-feira (25), na Arena Castelão, em Fortaleza. Serão 334 profissionais atuando na área interna e externa da praça esportiva, nos terminais de ônibus, além de uma aeronave que realizará sobrevoos no local.

Segundo a Polícia, 171 militares vão atuar no interior do Castelão e outros 163 no entorno, bem como nos terminais de integração de ônibus. Um helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) fará sobrevoos no entorno para identificar e sinalizar possíveis tumultos.

Em um posto avançado da Polícia Civil no interior da Arena, 13 profissionais, entre delegado, escrivães, inspetores e um técnico fazem plantão de atendimento durante a partida.

Uma viatura Auto Bomba Tanque (ABT) e um ônibus do Corpo de Bombeiros também participam do esquema de segurança com 20 profissionais.

Tentativa de ataque

Na noite desta terça-feira (24), criminosos tentaram colocar fogo em um material de uma empresa particular que trabalha na montagem do evento Aviões Fantasy, alojado nas dependências da Arena Castelão, em Fortaleza. O evento ocorre no próximo sábado (28), na praça esportiva.