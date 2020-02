Jogo entre Ceará e Botafogo/PB não tem mudança de local, citada por Robinson de Castro

O presidente do Ceará, Robinson de Castro, publicou em rede social que não aceitaria uma possível mudança de local do jogo entre Ceará x Botafogo/PB da Arena Castelão para o Presidente Vargas. O confronto válido pela Copa do Nordeste está marcado para o dia 26/02 (quarta-feira), às 17h, um dia antes do duelo de volta entre Fortaleza x Independiente, pela Copa Sul-Americana, às 21h30 do dia seguinte, também no Castelão. Porém, a Secretaria do Esporte e Juventude (Sejuv) e a Federação Cearense de Futebol (FCF) não confirmam essa informação sobre alteração.

Confira a nota da Sejuv

"A Secretaria do Esporte e Juventude (Sejuv) informa que está conduzindo reuniões com os Clubes e Federação Cearense de Futebol para alinhar a execução dos jogos dos atuais campeonatos. As reuniões fazem parte da gestão compartilhada, que visa a melhor utilização do equipamento no que tange à segurança e sua conservação. Não há nada definido sobre alterações nos calendários esportivos, permanecendo até o momento os jogos agendados no equipamento", responde a Sejuv.

De acordo com o presidente da FCF, Mauro Carmélio, nenhuma informação oficial acerca de alguma mudança chegou à Federação.

O próximo compromisso do Ceará é contra o Oeste/SP, pela Copa do Brasil, às 21h30 desta quarta-feira (20), na Arena Barueri.