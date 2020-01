O jogo entre Bragantino/PA e Ceará, pela 1ª fase da Copa do Brasil, sofreu uma alteração em seu horário. Inicialmente, a partida seria disputada às 16h do dia 12/02 (quarta-feira), mas devido à ausência de sistema de iluminação no estádio Diogão, o confronto será às 15h30 do mesmo dia, 30 minutos antes, para aproveitar o sol do fim da tarde.

O Vovô garante R$ 950 mil por participar desta fase. Caso avance, recebe mais R$ 1,3 milhão. O Bragantino do Pará disputa em 2020 a Série D do Brasileiro.