Jogo do Ceará Caçadores é adiado, e partida do Ferroviário é mantida no PV

O Estádio Presidente Vargas (PV) vai receber a partida do Ferroviário contra o Botafogo/PB no domingo (30), às 17h, pela 10ª rodada da Série C do Brasileiro. Inicialmente, estavam agendados o jogo do time coral e do Ceará Caçadores, de futebol americano, no mesmo dia. O Diário do Nordeste apurou que a decisão foi tomada após reuniões entre a administração do equipamento e representes da Federação Cearense de Futebol (FCF).

O Ceará Caçadores havia marcado o jogo há um mês e já estava comercializando os ingressos. A Secretaria Municipal do Esporte e Lazer (Secel) informou que a partida foi adiada para sábado (6), às 16h. O duelo é contra o Petroleiros e marca a estreia na Liga BFA.

Vale ressaltar que o Ferroviário só está mandando as partidas no PV porque a Arena Castelão passa por uma manutenção programada pelo Governo do Estado. O equipamento também recebe mandos do Floresta, que disputa a Série D do Brasileiro. Na data em questão, o Verdão da Vila Manoel Sátiro faz o duelo de ida das oitavas de final contra o Bragantino/PA, no Pará.