Jogo de volta entre Fortaleza e Independiente já tem quase 15 mil torcedores garantidos

A expectativa do torcedor do Fortaleza só aumenta. Resta menos de uma semana para o histórico duelo contra o Independiente, na Argentina, em partida de ida da 1ª fase da Copa Sul-Americana. Muitos tricolores estão preocupados também em garantir presença no jogo de volta, que será dia 27 de fevereiro, na Arena Castelão. E quase 15 mil torcedores já estão garantidos na partida.

A certeza é de casa cheia para o duelo. Ao todo, até a tarde deste domingo (9), 14.562 sócios-torcedores já realizaram o check-in para a partida, que pode ser feito através do site sociofortaleza.com.br.

O Fortaleza também divulgou os valores dos ingressos que serão comercializados para os torcedores que não são associados.

Os bilhetes podem ser adquiridos nos pontos oficiais de venda ou através da venda online.