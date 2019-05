Jogo da Série B Cearense termina com confusão e tiro de bala de borracha no Romeirão

O jogo entre Campo Grande e Pacajus no estádio Mauro Sampaio, mais conhecido como Romeirão, em Juazeiro do Norte, na Região do Cariri, terminou em confusão nesta quarta-feira (1º).

A confusão começou quando o jogo acabou, e jogadores e comissão técnica do Campo Grande questionaram o gol do Pacajus. Logo após a partida, houve discussão com o árbitro e com a equipe técnica do time da casa.

Um policial militar chegou a apontar a arma para um membro da comissão técnica do Campo Grande e disparar um tiro de bala de borracha para dispersar as pessoas em campo.

O Pacajus venceu o Campo Grande por 1 a 0, com gol marcado no final do segundo tempo. Os dois disputavam a 6ª Rodada do Grupo B do Campeonato Cearense da Série B.

O goleiro do Campo Grande chegou a duvidar que a bola tinha entrado no gol. O árbitro, no entanto, não teve dúvidas e marcou o gol.