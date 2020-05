Jogadores do Fortaleza dão notícia de cura a paciente internado por Covid-19; veja vídeo

Torcedor do Fortaleza, Antônio Cláudio Nunes Mesquita, de 46 anos, ficou sabendo que superou o coronavírus de uma forma bem animadora. Internado desde o dia 12 deste mês, ele assistiu a vídeos de integrantes do seu clube de coração que o avisaram que tinha se recuperado da doença.

Cláudio estava internado no Hospital Leonardo da Vinci (HLV). O paciente primeiramente assistiu a gravações do presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, e do goleiro Marcelo Boeck. Em seguida, ainda pela manhã, fez uma videoconferência com o também goleiro Max Walef. Então, à tarde, recebeu alta.

Veja vídeo

Emocionado, o torcedor quase foi às lágrimas enquanto conversava com Walef. "Cada dia mais tricolor. Quase todo o meu sangue é tricolor, mas tem mais", relatou em vídeo compartilhado no perfil oficial da Secretaria de Saúde do Ceará. Quando perguntado se sentia falta dos jogos, o paciente disse: "Demais, de ver todo mundo jogando, aquela vibração... Mas eu vou pra lá de novo".

A paixão de Antônio pelo Fortelza foi descoberta pelo psicólogo do hospital, Wescley Gadelha, que visita os pacientes diariamente e conversa com eles para ajudá-los a lidar com a enfermidade.

Em outra gravação, já de saída da unidade hospitalar, Cláudio agradeceu os cuidados que teve. "Queria gradecer a todos que me ajudaram a sair dessa dificuldade, todos os médicos e profissionais que me ajudaram."

E então, foi às lágrimas. "É uma emoção muito grande hoje de manhã os jogadores do Fortaleza falando comigo, foi muito bom. Me emocionou muito. Queria agradecer a todos que falaram comigo. Boeck, Max Walef, o presidente Marcelo... Agradecer a todos e dizer que em breve eu estarei lá nos estádios de novo".