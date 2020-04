Jogadores de Ceará e Fortaleza aguardavam ampliação das férias e apoiam decisão

A decisão dos clubes de ampliação das férias dos jogadores foi bem vista pelos atletas de Ceará e Fortaleza, bem como pelo Sindicato dos Atletas de Futebol do Estado do Ceará (Safece). Em contato com o Diário do Nordeste, o presidente da entidade, Marcos Gaúcho, comentou que a entidade apoia a estenção por mais 10 dias.

"Quando estávamos tratando o assunto do acordo coletivo, os presidentes optaram por 20 dias com opção de estender em dez dias, e, ao meu ver, tomaram a decisão correta. Alguns atletas acabaram viajando e estavam aguardando essa resposta. E foi muito sensata, muito coerente por parte de Ceará, Fortaleza e os clubes a decisão de prorrogar por mais dez dias para aguardar o que vai ocorrer em relação ao coronavírus", disse Marcos.

Gaúcho revelou ainda que as principais lideranças dos elencos de Ceará e Fortaleza, os dois clubes cearenses na Série A do Campeonato Brasileiro, queriam a ampliação das férias e apoiam a decisão, tendo em vista o atual cenário de incertezas por conta do coronavírus.

Há consenso geral entre os atletas que, no atual momento, não há condições de se pensar em retorno das atividades futebolísticas.