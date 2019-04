Jogadora de vôlei desmaia durante entrevista ao vivo na final da Superliga

A jogadora de vôlei Jaqueline Carvalho passou mal após a primeira partida da final da Superliga Masculina entre os times Sesi-SP (equipe de seu marido, Murilo) e Taubaté, que aconteceu nesta terça-feira (23) em São Paulo.

Jaqueline desmaia durante entrevista ao vivo na final da Superliga entre Sesi-SP e Taubaté https://t.co/qGTRclBF0d pic.twitter.com/7iFg38ETgH — globoesportecom (@globoesportecom) 24 de abril de 2019

Durante o intervalo do jogo, Jaqueline deu uma entrevista à TV acabou desmaiando por queda de pressão, decorrente do calor no estádio. No momento, ela passa bem.

Antes de cair, Jacqueline chegou a dizer "Desculpa gente, estou passando mal". A repórter que a entrevistava conseguiu segurá-la e a imagem da TV foi cortada para os jogadores em quadra.

O Sesi-SP venceu a partida por três sets a 0. Porém, Jaqueline precisou deixar o local antes do fim da partida.