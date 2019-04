Icasa e Pacajus protagonizaram uma cena curiosa pela terceira rodada da Série B do Campeonato Cearense, na noite desta quarta-feira (17), no estádio Inaldão, em Barbalha. O jogo precisou ser encerrado aos 44 minutos do segundo tempo pois não havia mais bolas no gramado. O Diário do Nordeste apurou que o presidente do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD), doutor Tiago Albano, vai instaurar um inquérito para investigar o ocorrido e tomar as devidas providências.

Jogador "embarca' bola, e partida da Série B do Cearense termina antes do tempo. pic.twitter.com/4uxXo7W72s — Jogada (@diariojogada) 18 de abril de 2019

O jogo começou normalmente com cinco bolas. Três delas foram embarcadas no primeiro tempo e duas no segundo. Com os acréscimos, faltavam seis minutos para o fim da partida, quando o camisa 22 do Pacajus, Keven, em lance na lateral do campo, chutou a última bola para o alto na tentativa de evitar um ataque adversário. Mas não sobraram mais bolas para o jogo continuar, e o árbitro Janderson Bandeira teve que apitar o fim do embate. Os gandulas procuraram as bolas do lado de campo do estádio, mas não acharam nenhuma.

De acordo com a Federação Cearense de Futebol (FCF), era obrigação do clube mandante, no caso o Icasa, ter bolas novas disponíveis.

O Verdão do Cariri perdeu por 2 a 1, permanecendo na penúltima posição do Grupo B do Estadual, com somente um ponto. Já o Pacajus é o líder com sete pontos.