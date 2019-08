Jogador do Corinthians é assaltado após sair de aniversário

O volante Júnior Urso, do Corinthians, foi assaltado por volta das 18h30 deste domingo (18), quando saía do aniversário de uma sobrinha, dentro de um condomínio em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. O criminoso, em uma moto, levou um relógio de luxo do atleta.

Segundo a assessoria do jogador, Júnior Urso passou a tarde na casa de uma irmã para comemorar o aniversário. No momento em que ia embora, um ladrão se aproximou, apontou uma arma para o atleta e exigiu para que ele tirasse o acessório, da marca Rolex. O valor do objeto não foi informado.

Após pegar o relógio, o criminoso fugiu. No momento do assalto, o atleta estava acompanhado da mãe, da noiva e da sobrinha, que aguardavam para entrar no carro blindado do jogador.

A assessoria do atleta acrescentou que Júnior Urso ficou muito assustado por conta do assalto. Apesar disso, treinou normalmente na manhã desta segunda-feira (19), no CT Joaquim Grava, na zona leste da capital paulista. O jogador registrou um boletim de ocorrência de roubo, ainda no dia do crime.