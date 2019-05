João Paulo deixa o Ceará e vai defender o Figueirense por empréstimo

O atacante João Paulo deixou o Ceará e vai defender o Figueirense por empréstimo na Série B do Campeonato Brasileiro. Com contrato até junho de 2020 com o Vovô, o atleta de 22 anos fica na equipe catarirense até o fim da temporada.

Que tal começar a semana com novidade? 😬

O atacante João Paulo, de 22 anos, é mais um reforço do Figueira para a disputa da Série B. 📝

Seja muito bem-vindo ao Furacão do Estreito, João! 👊🏻🌪 pic.twitter.com/2n0MOvk3E1 — Figueirense FC (@FigueirenseFC) 27 de maio de 2019

Contratado junto ao Criciúma em dezembro do ano passado, o atleta fez 13 jogos com a camisa alvinegra, sendo duas partidas como titular e 11 saindo do banco de reservas, totalizando 397 minutos em campo. O único gol que fez pelo clube foi na goleada por 6 a 2 sobre o Ferroviário, no estádio Presidente Vargas (PV), pelo Campeonato Cearense.

O último jogo de João Paulo no Ceará foi contra o Fortaleza, na final do Estadual Foto: Camila Lima

Revelado pelo São Paulo, onde foi destaque nas categorias de base, o atleta não vinha sendo aproveitado pelo técnico Enderson Moreira nem no banco de reservas. A última vez que atuou pelo Ceará foi na final do Estadual, ainda sob o comando de Lisca, quando entrou no segundo tempo da derrota alvinegra por 2 a 0, dia 14 de abril.

A saída acontece após a rescisão contratual do centroavante Roger, que partiu para a Ponte Preta em definitivo. Com as baixas, o plantel alvinegro passa a contar com oito atletas para o setor de ataque: Vitor Feijão, Rick, Bérgson, Alex Amado, Ricardo Bueno, Romário, Leandro Carvalho e Mateus Gonçalves.

A próxima partida do Ceará é nesta segunda-feira (27), contra o Avaí. O jogo está marcado para às 20h, no estádio da Ressacada, pela sexta rodada da Série A do Brasileiro.