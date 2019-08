João Lucas pede apoio da torcida para vencer a Chape: "a presença deles nos fortalece"

Lateral do Ceará e um dos destaques defensivos na vitória sobre o Fortaleza, no último sábado (3), João Lucas pediu o apoio da torcida alvinegra na partida para a Chapecoense, no próximo sábado (10), na Arena Castelão, em jogo válido pela 14ª rodada da Série A do Brasileirão.

"A presença deles nos fortalece, nos ajuda muito. Peço que nos ajudem contra a Chape, porque vai ser um jogo muito difícil", pediu João Lucas.

Titular em 10 dos 13 jogos disputados pelo Ceará na elite do brasileiro, o lateral sabe da importância de vencer o time catarinense, que luta para fugir do rebaixamento.

"Ganhar um jogo na Série A é muito difícil", comentou. "Estamos vindo de uma vitória muita boa (contra o Fortaleza). Sabemos como vai esse jogo ser difícil. Os três pontos seriam excelentes", comentou.

Na 11ª colocação da tabela, o Ceará tem 17 pontos somados e pode terminar a próxima rodada bem próximo do G-6, zona de classificação para a Libertadores, caso conquiste a vitória.

"A gente põe na cabeça que é o último jogo porque somando esses seis pontos nessas duas partidas (Fortaleza e Chapecoense) dentro de casa e com o apoio da nossa torcida seria fundamental para a sequência do campeonato". E emendou. "(Os torcedores) são importantes e com eles, com certeza, poderemos buscar um resultado melhor".

No próximo sábado (10), o Ceará recebe a Chapecoense, na Arena Castelão. A bola vai rolar a partir das 17h, em jogo válido pela 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.