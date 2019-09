João Lucas espera marcar novamente contra o CSA: "Tenho totais condições de fazer outro gol"

O Ceará enfrenta o CSA neste domingo (22), no Rei Pelé, pela 20ª rodada do Brasileirão, com o alerta ligado. Apesar do time alagoano estar em 18º na tabela de classificação, a sequência nos últimos 5 jogos é melhor que a do Vovô: 8 pontos nas últimas 5 rodadas contra somente 2 da equipe cearense. Titular da lateral esquerda do Alvinegro, João Lucas entende que o desafio fora de casa, às 16h, é contra um adversário direto pela permanência, mas acredita no trabalho que Enderson Moreira vem fazendo em Porangabuçu.

"Contra o CSA, vamos ter que saber sofrer, marcar e também que podemos fazer gol a qualquer momento. Estamos bem treinados na questão de criar. Estamos num caminho bom de treinamento, de intensidade. Dificilmente sentimos o cansaço no jogo. Vamos enfrentar uma equipe que mudou muito. Cada vez que conseguimos somar pontos, agrega muito pra equipe, pra confiança individual e pro coletivo. Se conseguirmos somar lá, vamos começar o 2º turno com o pé direito. 1º turno é difícil, mas o 2º é completamente diferente. Já se sabe quem vai brigar pelo título, quem vai brigar pra não cair", disse o atleta.

João Lucas marcou um dos 4 gols da vitória do Ceará sobre Azulão na 1ª rodada, dentro de casa, e afirma que o desejo é de repetir o feito em Alagoas.

"Minha característica não é de avançar tanto. Com certeza foi um jogo que vou lembrar muito. Entrei e fiz o gol, meu primeiro pelo Ceará. Na minha cabeça, tenho totais condições de fazer outro e vou buscar isso. Me cobro muito", lembrou o defensor.

Contra o Botafogo, o Vovô foi superior em grande parte do empate em 0 a 0, mas não chegou a marcar. Porém, João Lucas avalia o desempenho como positivo pelas poucas chances criadas pelo oponente.

"Nosso time não sofreu nenhum risco. Num jogo de Série A, tem que ser louvável. Infelizmente, não conseguimos pôr a bola pra dentro do gol. Mas tomamos conta do jogo", contou o jogador.