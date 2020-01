João Lucas encaminha rescisão contratual e deixa Ceará

O lateral João Lucas não segue no Ceará para 2020. Com contrato até dezembro, o atleta encaminhou a rescisão com o clube nesta terça-feira (7).

Anunciado como reforço em junho de 2018, o jogador atuou em 60 partidas pelo Vovô e marcou um gol. Ocupando o setor esquerdo, foi titular no plantel e ajudou nas campanhas contra o rebaixamento na 1ª divisão.

A queda de rendimento ocorreu durante a campanha de 2019, quando sofreu uma lesão e até perdeu a posição para Thiago Carleto. Recuperado, retomou o posto, mas seguiu alvo de críticas por parte da torcida. Vale lembrar que o Vovô encerrou o ano com apenas João Lucas na lateral esquerda.

Com a oficialização da saída, a diretoria do Ceará vai buscar um novo lateral esquerdo. O clube já anunciou a chegada de Bruno Pacheco, ex-Chapecoense, para a função.

No elenco, o técnico Argel Fucks tem a expectativa de utilizar também Mateus Farias no profissional. O atleta de 20 anos está viajando com a delegação que disputa a Copa São Paulo de Futebol Júnior.