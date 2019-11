João Lucas e Matheus Gonçalves são liberados para jogar pelo Ceará

O Ceará ganhou mais dois reforços importantes para o duelo de quinta-feira no Castelão contra o Internacional, às 19h30 pela 31ª rodada do Série A do Campeonato Brasileiro. Depois do zagueiro Luiz Otávio, do volante William Oliveira e do meia-atacante Lima serem liberados ontem para os treinos, hoje foi a vez do lateral-esquerdo João Lucas e do atacante Matheus Gonçalves.

O lateral-esquerdo João Lucas se recuperou de dores no adutor da coxa, enquanto o atacante Matheus Gonçalves está recuperado de conjuntivite e William Oliveira de uma virose.

Na segunda-feira, Luiz Otávio treinou normalmente após ser poupado diante do Palmeiras por desgaste muscular, assim como Lima, recuperado também de conjuntivite.

Assim, o técnico Adílson Batista deve escalar o Ceará com o que tem de melhor, com Diogo Silva; Samuel Xavier, Luiz Otávio, Valdo e João Lucas; Fabinho, William Oliveira, Ricardinho e Thiago Galhardo; Bergson.