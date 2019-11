João Félix vence o "Golden Boy" de melhor jogador sub-21 da Europa

Atacante do Atlético de Madrid, o português João Félix recebeu, nesta quarta-feira (27), o prêmio "Golden Boy", entregue pelo jornal esportivo italiano Tuttosport ao melhor jogador sub-21 da Europa.

João Félix superou, na votação realizada por um júri técnico do diário italiano, o inglês Jadon Sancho, do Borussia Dortmund, e o alemão Kai Havertz, do Bayer Leverkusen.

O português, que também joga na seleção de seu país, conquistou o prêmio que no ano passado foi vencido pelo zagueiro holandês Matthijs De Ligt.

João Félix acaba de fazer 20 anos e foi transferido nesta temporada do Benfica para o Atlético de Madrid por 120 milhões de euros.