Jéssica Andrade é nocauteada em 42s e perde cinturão para chinesa Weili Zhang

O cinturão do peso palha (até 52kg) não pertence mais a Jéssica Andrade. Neste sábado (31), na luta principal do UFC Shenzhen, na China, a brasileira foi nocauteada em apenas 42 segundos por Weili Zhang, atleta da casa, e perdeu o seu reinado na categoria que durava desde maio deste ano.

Zhang, por sua vez, se tornou a primeira lutadora da história da China a ser campeã do UFC e ampliou para 20 o número de vitórias seguidas. Antes da luta, a chinesa era apenas a sexta do ranking do Ultimate e surpreendeu com agressividade e técnica.

Jéssica Andrade reconheceu o desempenho superior da adversária, e, sem perder tempo, pediu revanche. "Não lutei como queria hoje, mas ficaria muito feliz se ela me desse a revanche. Pode ser na China, no Brasil, nos EUA, que vou estar muito feliz. Cada luta é uma luta, esse é meu estilo, infelizmente não foi meu dia", lamentou "Bate-Estaca", como é conhecida.

Zhang surpreendeu e atropelou a brasileira. Ela acertou um duro golpe de direita, que deixou Jéssica atordoada e a fez buscar o clinch. Na sequência, aplicou uma série de golpes na curta distância até derrubar a brasileira e obrigar o árbitro a interromper o combate aos 42 segundos do primeiro assalto.

"Quero muito agradecer ao meu país. Da última vez que estive aqui eu me comprometi a ser a primeira campeã chinesa do UFC e agora eu consegui", celebrou a nova detentora do cinturão do peso palha.

Outros resultados

Outros quatro brasileiros lutaram no UFC Shenzhen. No card principal, Elizeu Capoeira teve sua série de sete vitórias seguidas interrompidas ao perder para o chinês Li Jingliang. Ele foi nocauteado aos 4m51s do terceiro assalto.

O oponente asiático dominou o combate e confirmou o triunfo por nocaute após acertar um uppercut de direita a poucos segundos do fim da luta, que se encaminhava para uma vitória por pontos do atleta local.

No card preliminar, se Jéssica Andrade não teve uma noite feliz, a sua companheira Karol Rosa pôde comemorar. Ela derrotou a compatriota Lara Procópio no duelo de estreantes pelo peso galo (até 61kg) por decisão dividida (28-29, 30-27 e 29-28).

Karol Rosa descolou um knockdown no terceiro round e encaixou mais golpes do que a oponente ao longo da luta. Ela chegou à sua 12ª vitória na carreira em 15 lutas e pôs fim à invencibilidade de Lara, que havia vencido nas seis vezes em que lutou.

Já Thiago Moisés não foi feliz na China. O brasileiro teve bons momentos, mas foi dominado em boa parte de seu confronto pelo peso leve (até 70kg) contra Damir Ismagulov e acabou derrotado por decisão unânime (30-26, 30-27 e 30-27) pelo russo.