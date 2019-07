Jangada Gaby vence Circuito Cearense de Jangadas pela décima vez; confira vencedores

Pela décima vez, a jangada "Gaby" foi a grande campeã da categoria jangada do 19º Circuito Cearense de Jangadas, realizado na manhã deste domingo (21), na Praia de Iracema. Os pescadores integrantes da equipe levam para casa R$ 3 mil.

A disputa pelo 1º lugar foi acirrada. A jangada "Flor do Karibe" havia cruzado a linha de chegada primeiro, mas acabou perdendo posições por não ter contornado a última boia para finalizar a prova.

O pódio foi finalizado com "Karol" em 2º lugar e "Suzy", em 3º. Com este feito, as equipes garantiram R$ 2 mil e R$ 1 mil, respectivamente.

Paquetes

Equipe que comandava o paquete "Ana Lúcia" Foto: Natinho Rodrigues

Na categoria paquetes, que são embarcações de menor porte que as jangadas, a vencedora foi "Ana Lúcia". Os condutores levam prêmio de R$ 1,3 mil. Em segundo lugar, veio o "Leão do Judá", que ganha R$ 1 mil. Em 3º, chegou o paquete "Matheus", garantindo R$ 500.

Veja como foi a competição na íntegra: