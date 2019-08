Janeudo sofre ferimentos em treino e é dúvida contra o ABC/RN

Peça-chave no esquema do Ferroviário desde a temporada passada, quando o clube se sagrou campeão Série D do Brasileirão de 2018 e conquistou o título da Fares Lopes, Janeudo sofreu ferimentos no treinamento da última quarta-feira (31) e é dúvida para o jogo da próxima segunda-feira (5), contra o ABC-RN, pela 15ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

"Durante o treino, ele escorregou na lateral do campo e teve um corte na lateral do lábio, no antebraço e um corte corte mais profundo na perna", contou Robyson Oliveira, fisioterapeuta do Ferrão. "Já foi ponteado e uma possível fratura foi descartada através de exames. Foi feita avaliação, tomografia.. todos os cuidados foram tomados".

Em 72 jogos pelo Tubarão da Barra, o meia tem um total de 11 gols marcados,sendo três vezes em 28 jogos nesta temporada - todos durante o Campeonato Cearense. Com as lesões, o jogador é dúvida para o confronto contra o time potiguar.

"O tempo é curto, mas vamos esperar até o último momento para ver como ele reage, ver como é que acontece a cicatrização dele. Provalmente não dê (para jogar) pelo tempo ser reduzido, mas vamos esperar até o último momento para tomar uma decisão", finalizou o fisioterapeuta coral.

Na próxima segunda-feira (5), o Ferroviário recebe o ABC/RN, na Arena Castelão, pela 15ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, às 20h. Vencendo, o Peixe pode terminar a rodada na segunda colocação com 26 pontos. Já em caso de derrota ou empate, o Tubarão pode deixar o G-4 e cair para a quinta posição.