Janeudo relembra final da Série D contra Treze e garante: "Vamos fazer mais um grande jogo"

O Ferroviário vai reeditar a final da Série D de 2018 nesta segunda-feira (10), quando encara o Treze/PB na Arena Castelão, às 20h. Dessa vez, o encontro é pela sétima rodada da Série C, onde o Tubarão da Barra é líder isolado, com 13 pontos - os paraibanos estão na 8ª posição, com seis. Autor de um dos gols do Ferrão na vitória por 3 a 0 ano passado, durante o primeiro confronto da finalíssima, o meia Janeudo afirmou que os visitantes subestimaram a equipe coral jogando em casa.

"O Treze veio aqui (ano passado) e achou que ia encontrar um jogo mais fácil, o que não aconteceu. Somos fortes dentro e fora de casa. O Treze pecou porque achou que não precisava jogar de igual para igual com a gente. Estamos vivendo um grande momento, quem sabe não repetimos aquela vitória na Série D", relembrou.

Janeudo tem bom entrosamento com Cariús, artilheiro do Brasil e da Série C Foto: Kid Júnior / SVM

Disputando a terceira divisão, o Ferroviário está 100% jogando em casa - triunfos sobre Santa Cruz e Globo/RN. A partida contra o Treze/PB será a última antes do fechamento da Arena Castelão para manutenção, realizada na Copa América. Janeudo ressaltou os trunfos do adversário, que tem Marcelinho Paraíba como capitão, mas garantiu que o Ferrão está preparado para o duelo e vai buscar o resultado jogando dentro dos domínios.

"Uma grande equipe, bem treinada pelo professor Flávio Araujo e que tem como líder Marcelinho Paraíba, um excelente jogador, apesar da grande idade. Vamos ser cautelosos para neutralizar as jogadas do Treze e conseguir o resultado. Estamos vendo os principais lances em vídeo para não sermos surpreendidos. Vamos fazer mais um grande jogo dentro de casa para trazer os três pontos", analisou.

Para o confronto, Marcelo Vilar não conta com o zagueiro Da Silva, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O volante Gleidson e o atacante Léo Jaime também são desfalques devido lesão. A provável escalação coral é: Nícolas; Lucas Mendes, Afonso, Luis Fernando e Michel; Mazinho, Leanderson, Jonathas e Janeudo; Caxito e Edson Cariús.

Novo campo

Com a paralisação da Arena Castelão, entre os dias 13 de junho e 12 de julho, o time comandado pelo técnico Marcelo Vilar vai realizar as partidas contra Botafogo/PB e Náutico no estádio Presidente Vargas (PV). Os jogos acontecem dia 29 deste mês e 13 do próximo.

"A Arena Castelão é espetacular, um palco maravilhoso. Nossa equipe se dá muito bem. A gente sabe que se comporta bem, tem uma boa técnica, então a gente do campo mais espaçoso. Quando tiver a parada para a Copa América vai ficar mais complicado porque vamos jogar no PV, um campo mais curto, que exige mais contato", finalizou Janeudo.

Confira outros pontos da entrevista

Candidato ao título

"O Ferroviário sempre procura títulos e acessos, foi assim na Série D, foi assim na Fares Lopes, Taça dos Campeões e não vai ser diferente na Série C. Mas primeiro precisamos impedir o rebaixamento, e como estamos se distanciando dessa zona, por que não sonhar?".

Estilo de jogo

"Dentro e fora de casa procuramos ter um padrão de jogo e mostramos que podemos enfrentar qualquer time de igual para igual".

Relação com Cariús

"Meu entrosamento com Cariús é espetacular. Ele deixa eu e a torcida feliz. Dentro da área, tem um posicionamento excelente, espero que possa fazer um gol com meu passe".