Janeudo deixa o Ferroviário e acerta com o Manaus

Titular absoluto e dono da camisa 10 do Ferroviário nas últimas duas temporadas, o meia Janeudo deixou o clube. O jogador se despediu via redes socias e acertou com o Manaus, vice-campeão da Série D e que será adversário do time cearense na Série C do ano que vem. O meia acertou com o Manaus até o fim de 2020.

Janeudo disputou 82 partidas com a camisa coral, conquistando o título brasileiro da Série D em 2018, a Taça Fares Lopes de 2018 e a Taça dos Campeões Cearenses de 2019.

"Só tenho a agradecer a esse clube que hoje posso falar onde eu estiver serei torcedor do coração. Obrigado Ferroviário, que Deus abençoe a sua caminhada e que 2020 possa alcançar seus objetivos", publicou o jogador, em sua rede social.

29 anos e é natural de Juazeiro do Norte (CE). Nas últimas duas temporadas com a camisa do Ferrão, ele atuou 82 vezes e marcou 15 gols. Em seu currículo, o meia também acumula passagens por Iraty-PR, Crateús-CE, Icasa-CE, Juazeiro-CE, Bahia de Feira-BA, Guarani de Juazeiro-CE, Quixadá-CE, Crato-CE, Santa Cruz-RN, Barbalha-CE, Maranhão-MA, Coruripe-AL, Alto Santo-CE, Botafogo-PB, Fluminense de Feira-BA e Campinense-PB.