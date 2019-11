Jade Barbosa passa por cirurgia no joelho e está fora dos Jogos Olímpicos de Tóquio

Uma triste notícia para a ginástica brasileira. Jade Barbosa está fora dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que acontecerá em 2020. Um mês depois do Mundial de Ginasta Artística de Stuttgart, a atleta brasileira passou por cirurgia de reconstrução no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito, precisando passar cerca de seis meses em recuperação, o que a deixa de fora do último torneio de classificação para as Olímpiadas.

A lesão aconteceu em seu primeiro aparelho na fase classificatória durante o Mundial. Quando ainda estava em terroritório alemão, a ginasta foi noticiada pelos médicos que teria passar por procedimento cirúrgico. Jade já havia feito uma cirurgia no joelho, desta vez no esquerdo, em 2014. Por este motivo, o departamento médico do Comitê Olímpico do Brasil (COB) e da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) optou por esperar um mês para que fosse realizada a cirurgia no joelho direito.

Com período de recuperação sendo cerca de seis meses a oito meses, Jade Barbosa está fora dos Jogos de Tóquio 2020. Além disso, a atleta só estará apta para disputar uma das vagas individuais no Pan dos Estados Unidos, realizado em maio do próximo ano, se tiver uma recuperação em tempo recorde.

A brasileira foi duas vezes bronze em Mundiais e disputou as Olimpíadas em Pequim, em 2008, e Rio 2016.

Por meio de nota, Doutor Rodrigo Sasson, médico que realizou o procedimento em Jade, afirmou que a cirurgia na atleta foi um sucesso. Veja abaixo o texto.

"A atleta Jade Barbosa foi submetida a tratamento cirúrgico na última terça-feira, dia 19, para reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho direito que ela havia lesionado no Mundial de Stuttgart de ginástica artística. A cirurgia foi conduzida pelos médicos Rodrigo Sasson, do COB, e Marcos Teixeira, especialista em joelho, e foi um sucesso. Foram utilizados os tendões flexores para a reconstrução do ligamento. A atleta se encontra de alta, em fase inicial de reabilitação com a equipe multidisciplinar do COB e da CBG. Jade Barbosa possui ótima capacidade física e muscular e avaliações corporais e biomecânicas exemplares, o que facilitará seu pós-operatório e o retorno ao seu mais alto nível".