Jackson garante força máxima contra o Corinthians antes do Ceará: "O clássico a gente pensa depois"

As expectativas para o Clássico-Rei do domingo (10) só aumentam. Porém, o zagueiro do Fortaleza, Jackson, garantiu que o foco está no confronto contra o Corinthians nesta quarta-feira (6), às 19h30, na Arena Corinthians.

"A gente vem jogo a jogo dando o máximo nos jogos. O jogo da quarta-feira é importante, o clássico a gente pensa depois do Corinthians. Vamos com força máxima, pensando no Corinthians e depois no Ceará", disse o defensor.

O Timão vem de um sequência negativa no Brasileirão: 8 jogos sem vencer. Neste domingo (3), foi goleado pelo Flamengo por 4 a 1. Após a partida, o clube anunciou a saída do técnico Fabio Carille. Para comandar a equipe, Dyego Coelho assume como interino.

Apesar do momento ruim, Jackson mantém a cautela contra o adversário para a partida válida pela 31ª rodada do Campeonato.

"A gente vai esperar muita dificuldade como sempre foi jogar contra o Corinthians na arena deles. Eles vão vir pressionados, precisam de resultado e a gente também. A gente espera neutralizar bem o time deles, que é um time perigoso. Tem um ataque muito rápido com o Pedrinho, que tem muita qualidade e esperamos fazer um bom jogo e voltar com resultado positivo", contou o atleta.

O Fortaleza está na 12ª posição (36 pontos) na tabela de classificação enquanto o Corinthians caiu para 8º (45 pontos).