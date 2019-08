Jackson é regularizado no BID e pode estrear no Fortaleza contra o Santos

O zagueiro Jackson está liberado para estrear pelo Fortaleza. Último reforço anunciado pelo clube, o jogador foi inscrito no BID nesta sexta-feira (23) e pode estrear na partida contra o Santos, no domingo (25). A partida ocorre às 16 horas, na Vila Belmiro, pela 16ª rodada da Série A do Brasileiro, sendo transmitida ao vivo pelo Sistema Verdes Mares.

Como realizou apenas dois treinos sob o comando de Zé Ricardo, o atleta deve iniciar o duelo no banco de reservas. Em treino realizado no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú, antes do embarque do clube para São Paulo, o treinador escalou a defesa com: Felipe Alves,Tinga, Quintero, Nathan e Carlinhos.

O contrato com o Leão é por empréstimo junto ao Bahia até o fim de 2020. Com uma vaga disponível para atletas vindos de clubes do Brasileirão, a diretoria tricolor tem até o dia 27 deste mês para inscrever novos nomes na competição. Recém-chegado, o zagueiro Adalberto ainda aguarda inscrição no BID.

FICHA TÉCNICA

Nome: Jackson de Souza

Posição: Zagueiro

Idade: 29 anos

Naturalidade: Cuiabá/MT

Clubes: Bahia, Internacional, Palmeiras, Goiás, Náutico, Criciúma, Ituano.