O zagueiro Jackson é dúvida no Fortaleza para enfrentar a Chapecoense. O atleta não participou do treinamento nesta segunda-feira (7), na sede do clube, devido contusão no ombro.

Caso o desfalque se confirme, Rogério Ceni conta com Adalberto e Paulão para compor o sistema defensivo, ao lado de Quintero. O treinador testou a dupla em uma atividade de ataque contra defesa.

O vínculo de Jackson com o Fortaleza é por empréstimo junto ao Bahia até 2020. Desde que chegou ao time, em agosto, foi titular em todas as partidas, totalizando oito atuações.

O jogo entre Fortaleza e Chapecoense está marcado para quarta-feira (9), às 20h30, na Arena Castelão. O confronto é válido pela 24ª rodada.