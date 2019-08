Jackson é apresentado no Fortaleza e espera estrear contra o Santos: "Expectativa é enorme"

O Fortaleza apresentou nesta quinta-feira (23) o zagueiro Jackson, de 29 anos, como reforço para o Brasileirão. O atleta chega do Bahia por empréstimo até o fim do ano. Pelo tricolor baiano, sofreu um lesão que o tirou dos gramados por 3 meses, mas ainda jogou 12 partidas em 2019 e marcou um gol. O recém-chegado espera estrear com a camisa do Leão o quanto antes e ajudar a equipe para continuar na elite nacional.

"Iniciei o ano jogando. Acabei sofrendo uma fratura na face, em março. Fiquei 3 meses fora. Voltei antes da Copa América. Depois, perdi espaço no Bahia. Vida que segue, futebol é assim. Agradeço a Deus e à diretoria. A expectativa é enorme de poder estrear logo. O Juninho e o Zé Ricardo foram determinantes para vir, o que o Marcelo Paz me passou. Espero comemorar coisas boas no fim do ano", disse Jackson, que desembarcou na capital cearense nesta quinta-feira.

Jackson chega para suprir a ausência de Roger Carvalho, que se lesionou contra o Inter e está fora da temporada. Questionado sobre qual lado prefere atuar na zaga, o atleta afirmou que a escolha cabe ao técnico e contou que se espelha em Juan, zagueiro que jogou pela Roma e pelo Flamengo além de defender a Seleção brasileira.

"Pra mim o lado não tem diferença, o que o Zé preferir, pra mim tanto faz. Tenho boa qualidade técnica pra sair jogando. Independente disso, o importante é não tomar gol. Estamos aí pra defender. Iniciei de lateral direito, mas como corre muito, desci mais e achei a posição certa. Me identifico com o Juan, da seleção brasileira e do Flamengo. Tive a oportunidade de jogar com ele no Internacional, foi um sonho", disse Jackson.

O zagueiro ainda não está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e tem até a noite desta sexta-feira (23) para saber se pode atuar contra o líder Santos, neste domingo, às 16h, na Vila Belmiro, pela 16ª rodada do Campeonato.