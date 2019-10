Jackson comemora resultado positivo diante do Botafogo: "vitória no momento certo"

Zagueiro do Fortaleza, Jackson comemorou a vitória de sua equipe sobre o Botafogo, na noite desta segunda-feira (30), na Arena Castelão, pela 22ª rodada da Série A do Brasileirão. O jogador, que participou da jogada que resultou no gol contra o zagueiro botafoguense Marcelo Benevenuto, também afirmou que, independente do gol não ter sido dele, o mais importante foi o resultado que deu três pontos ao Tricolor do Pici e quebrou a sequência de quatro jogos seguidos sem conseguir vencer.

"A gente sabia que seria um jogo difícil, era confronto direto. Foi uma vitória no momento certo. Não foi de qualquer jeito. Tivemos paciência de rodar a bola para achar espaço, fomos contemplados com o gol e conseguimos segurar até o final. É uma vitória importantíssima para a sequência do campeonato", exaltou o defensor leonino.

Perguntado de quem teria sido o tento, já que o zagueiro saiu comemorando quando a bola bateu na rede, Jackson deixou claro que o resultado da partida é que foi significativo, mas valorizou sua presença na jogada. "Independente de quem seja o gol, o mais importante foi a vitória do Fortaleza. Se eu não tivesse ali, o (Marcelo) Benevenuto teria tirado a bola. Pude brigar com ele ali (na área). Não sei se eu toquei na bola. Senti uma pancada na parte lateral da cabeça. Mas, como falei, o mais importante foi a vitória que estávamos precisando", disse.

Com o retorno de Rogério Ceni ao comando do Tricolor, a equipe, além de ter tido a melhor atuação das últimas cinco partidas, também voltou a vencer. O zagueiro, que ainda não havia conhecia pessoalmente o trabalho do técnico, afirmou o desejo de poder ajudar o máximo possível.

"(A vitória) é importante pra gente e pro Rogério também. Não tive o prazer de trabalhar com ele, mas estou tendo agora. Espero ajudá-lo ao máximo para que, no final do ano, a gente possa quem sabe comemorar uma classificação para a Sul-americana". E emendou finalizando. "Já vínhamos fazendo bons jogos, mas infelizmente o ressultado não estava vindo. E o nosso futebol é resultado. Hoje pudemos fazer um bom jogo, sair com o resultado positivo, que era o mais importante. Agora é descansar que temos um jogo dificílimo no sábado".

No próximo sábado (5), o Fortaleza encara a equipe do São Paulo, no estádio Pacaembu, às 17h, pela 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.