"Já vi ele entrar vaiado, e hoje fiz questão de vê-lo saindo aplaudido", diz Ceni sobre Romarinho

O Fortaleza garantiu sua vaga na final da Copa do Nordeste de forma inédita depois de derrotar o Santa Cruz nesta quinta-feira (9), na Arena Castelão. A vitória veio dos pés de um herói improvável para a torcida do Leão: Romarinho. O meia era criticado e até vaiado quando entrava em campo, mas o técnico Rogério Ceni confiava no atleta e apostou em sua participação na reta final de um jogo pouco produtivo para a equipe. Em coletiva pós-jogo, Ceni destacou a importância de ter confiado no atleta, que marcou seu primeiro gol com a camisa tricolor aos 32 minutos da segunda etapa.

"Como é importante você não desistir da pessoa. É um ótimo jogador taticamente. Faz recomposição como um jogador moderno deve fazer. Hoje ele deu o retorno que todos esperavam, colocando o Fortaleza na final. Fiz questão de esperar a saída dele. Porque já vi ele entrar vaiado, e hoje fiz questão de vê-lo saindo aplaudido", falou o treinador.

Romarinho chegou ao Leão do Pici em agosto do ano passado, e precisou de 15 jogos para fazer seu primeiro tento. De acordo com o meia, essa demora para marcar o incomodava. "Já vinha trabalhando todos os dias para que esse gol saísse. Estava um clima chato comigo mesmo para esse gol sair. Pude entrar bem na partida, tínhamos que sair com a vitória. Espero que seja o primeiro de muitos gols".

Meia entrou no lugar de Júnior Santos no segundo tempo Foto: JL Rosa

"Mesmo quando a torcida me vaiava, isso me dava forças. Fiz o gol e pude retribuir para a torcida e para o Ceni. Tirei um peso de cima de mim, me cobrava muito e sabia que não estava fazendo um trabalho errado, estava me esforçando. O gol vai me dar uma tranquilidade para trabalhar", contou Romarinho.

O Fortaleza enfrenta o Botafogo-PB na final da Copa do Nordeste, com o jogo de ida na Paraíba, na quarta-feira (22). Antes disso, encara o São Paulo e a Chapecoense pelo Brasileirão e o Athletico-PR pelas oitavas de final da Copa do Brasil.