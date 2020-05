"Já sei do que ele gosta", diz Bruno Pacheco sobre estilo de jogo do técnico Guto Ferreira

O novo técnico do Ceará, Guto Ferreira, está conversando com o elenco alvinegro de modo virtual durante a pandemia. Porém, o comandante já trabalhou com 10 jogadores do atual elenco, como o lateral Bruno Pacheco. O defensor esteve junto a Guto na Chapecoense em somente 12 jogos em 2018, mas afirma já ter conhecimento do que o treinador prefere dentro de campo.

"Eles arrumaram uma maneira de a gente estar conectado, de ter um controle maior das atividades dos jogadores. Tem alguns jogadores que não tiveram a oportunidade de trabalhar com o Guto. Esse tempo que a gente está em casa encurta para ter uma ideia mais ou menos do que o professor quer. Já sei mais ou menos do que ele gosta: um jogo muito pegado, mas também quando tiver a oportunidade de ir para a frente, ele dá essa total liberdade", revelou Bruno em coletiva online nesta segunda-feira (25).

Titular da lateral esquerda neste começo de temporada, o atleta de 28 anos vem atuando com segurança no setor defensivo, mas acredita que deve evoluir com o tempo.

"Jogador depende de período de adaptação e a gente teve pouco tempo de trabalho. Antes dessa parada, eu e todo elenco estávamos evoluindo. É claro que eu vou falar para você que eu não estou satisfeito, mas é um processo de evolução. Jogador vai procurar evoluir a cada dia e eu sou um cara que me cobro muito. Eu sempre vou procurar evoluir. Como falei na minha primeira coletiva: aos poucos, vocês iriam conhecer o Bruno Pacheco", contou o jogador.

Durante a paralisação dos esportes devido ao isolamento social pelo novo coronavírus, os clubes de futebol enfrentam situação delicada no lado financeiro. A última partida do Vovô neste ano foi há mais de 2 meses, no dia 15 de março, já com uma Arena Castelão sem torcidas.

Os salários do mês de maio dos jogadores e da comissão técnica foram reduzidos em 25%, medida que pode se repetir em junho. Entretanto, Bruno afirma que o Ceará não deixou de pagar o elenco em dia.

"Clube muito organizado, é claro que passa dificuldades também, mas está tudo em dia. Você vê aí vários clubes que tiveram que dispensar jogadores, isso é triste para o futebol, mas as equipes não têm de onde tirar. Muitas vezes, a gente quer que o futebol volte o mais rápido possível por causa disso, porque tem pais de família que dependem daquele dinheiro mensalmente e não acontece", disse Bruno.