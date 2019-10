Ítalo Ferreira vence em Peniche e assume liderança do Mundial de Surfe

O brasileiro Ítalo Ferreira venceu a etapa de Peniche, em Portugal, da Liga Mundial de Surfe (WSL), e assumiu a liderança na disputa pelo título de campeão do mundo.

Neste sábado (26), na final da etapa, Ferreira conquistou nota dez dos juízes com um aéreo e bateu o sul-africano Jordy Smith por 18,43 a 6,17.

Com o resultado, o brasileiro chegou a 51.070 pontos e ultrapassou o bicampeão do mundo Gabriel Medina, que está em segundo e soma 50.005 pontos. Smith aparece na terceira colocação, com 49,985 pontos.

Medina tinha chance de ser campeão em Portugal, mas acabou eliminado nas oitavas de final por Caio Ibelli, em uma decisão polêmica de interferência.

A última etapa acontece em Pipeline, no Havaí, entre os dias 8 e 20 de dezembro. Além de Medina e Ferreira, Filipe Toledo é outro brasileiro com chance de título mundial.

A temporada 2019 da WSL também definirá os principais surfistas da Olimpíada de Tóquio, que marcará a estreia do esporte no programa dos Jogos. Os dois melhores surfistas brasileiros no ano serão os representantes do país na competição.

Top 5 masculino da WSL:

Italo Ferreira - 51,070 pontos

Gabriel Medina - 50,005 pontos

Jordy Smith - 49,985 pontos

Filipe Toledo - 49,145 pontos

Kolohe Andino - 44,665 pontos