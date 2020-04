Italianos campeões em 1982 fazem campanha para ajudar favelas no Brasil

Quase 40 anos depois de protagonizarem um histórico jogo na Copa do Mundo de 1982, as seleções do Brasil e Itália deram nesta sexta-feira (17) um novo exemplo do quanto continuam vinculadas uma a outra. Os jogadores italianos campeões naquele ano na Espanha divulgaram um vídeo em que demonstram apoio a uma causa divulgada anteriormente pelo time brasileiro daquela época. Trata-se de um projeto para combater o novo coronavírus nas favelas.

A campanha Mães da Favela (www.maesdafavela.com.br), organizada pela Central Única das Favelas (Cufa), procura criar um fundo para que comunidades assistidas pela entidade possam conter a pandemia. No início de abril, por uma ideia do ex-volante Paulo Roberto Falcão, os jogadores brasileiro de 1982 produziram um vídeo para divulgar a iniciativa. Agora, foi a vez de os italianos também aceitarem participar.

Grandes nomes daquela equipe italiana com o artilheiro Paolo Rossi, o zagueiro Fulvio Collovati, o atacante Francesco Graziani e o meia Bruno Conti aparecem no vídeo e fazem depoimentos para pedir ajuda à ação. Pouco antes da divulgação do vídeo da seleção brasileira de 1982, em 5 de abril, a arrecadação para o Mães da Favela estava em cerca de R$ 285 mil. Às 14h desta sexta, o contador do site da campanha informava que o valor doado já era de quase R$ 4,5 mi.