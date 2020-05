Itália libera treinos em grupo de clubes a partir do dia 18

Os ministros da Saúde e do Esporte da Itália, Roberto Speranza e Vincenzo Spadafora, respectivamente, divulgaram um comunicado em conjunto liberando treinamentos em grupo aos clubes a partir da próxima segunda-feira (18).

A decisão foi publicada na mídia italiana após um "sinal verde" do Comitê Técnico Científico, que atua em parceria com o governo no combate à pandemia do novo coronavírus.

As equipes, no entanto, deverão seguir uma série de regras para que as atividades coletivas, paralisadas desde março, voltem a acontecer.

Estas medidas, de acordo com o comunicado, "serão enviadas à federação para adaptar o protocolo, a fim de permitir a retomada segura e cautelosa do treinamento da equipes a partir de 18 de maio".

Desde o início da semana passada, os clubes da primeira divisão italiana dão treinamentos individuais aos atletas em seus centros de treinamento. Nenhum coletivo, no entanto, foi realizado.