Invicto pelo Vovô, Carleto projeta final e garante "força máxima em busca do título"

Seis jogos, quatro vitórias e dois empates. Esse é o retrospecto de Thiago Carleto com a camisa do Ceará. Invicto, o lateral deve ser peça-chave da estratégia de Lisca para tentar levantar a taça do Campeonato Cearense, que consagraria o tricampeonato da equipe.

“Chegar numa final é muito gratificante, fruto de um grande trabalho que estamos fazendo aqui no Ceará. Se nós estamos na final do Cearense é porque merecemos. Entraremos com os pés no chão, mas iremos com força máxima em busca do título”, garante o lateral, que já balançou as redes pelo Vovô em duas oportunidades, além de ter dado duas assistências.

Vale ressaltar que, assim como Carleto, o Ceará ainda está invicto na competição. Se mantiver o retrospecto, o Alvinegro será campeão cearense, uma vez que joga por dois resultados iguais para bater o Fortaleza. Ou seja, em caso de dois empates, o Ceará levantará a taça.

Transmissão

O primeiro jogo da final entre Ceará e Fortaleza acontece no próximo domingo (13), às 16h, com transmissão da TV Verdes Mares, TV Diário, Rádio Verdes Mares e tempo real no Diário do Nordeste.