Invicto na temporada, Vitor Feijão comemora oportunidade no Ceará

O Ceará aplicou uma goleada histórica no Ferroviário, pelo Campeonato Cearense, na última quarta-feira (20). Mesmo jogando com os reservas, o time alvinegro venceu por 6 a 2 e garantiu a liderança do Estadual nas semifinais, onde enfrenta o Floresta. Um dos jogadores que aproveitou a oportunidade e agradou Lisca, com gol e assistência, foi Vitor Feijão, que agradeceu a chance no plantel titular.

>Reservas geram dúvidas positivas para Lisca e comissão técnica

“Fiquei muito feliz com a oportunidade de começar a partida. Deu tudo certo e consegui retribuir a confiança do Lisca com gol e assistência. Foi uma partida importante para mim, estava querendo muito jogar e nada melhor do que uma goleada para seguir em frente. A disputa pela vaga de titular é grande, nosso elenco tem bastante qualidade. Vou continuar focado para fazer o meu melhor aqui no Ceará”, declarou.

Contratado no início da temporada após atuar no Criciúma, o atacante de 22 anos esteve em campo sete vezes pelo Vovô, sendo a última partida contra o Barbalha, no dia 24 do mês passado. O curioso é que o atleta ainda não perdeu com o Ceará: são duas vitórias e cinco empates. Projetando o confronto contra o Santa Cruz, sábado (23), às 16h, na Arena Castelão, Vitor Feijão destacou a importância do confronto para a classificação na Copa do Nordeste.

“Mais uma importante competição, e será uma rodada fundamental, que pode garantir nossa vaga nas quartas de final. Estamos invictos também e temos que seguir fazendo a nossa parte para garantir a classificação. Contamos mais uma vez com o apoio do nosso torcedor no Castelão para esse confronto”, comentou.

A partida é válida pela 7ª rodada da Copa do Nordeste. Na vice-liderança do Grupo A, com 12, o Vovô encaminha vaga nas quartas com uma vitória, precisando apenas torcer para qualquer tropeço de Bahia, Náutico ou ABC. Os confrontos das respectivas equipes são:

23/3 - ABC x Vitória | Estádio Frasqueirão, às 16h

23/3 - Náutico x Altos/PI | Estádio dos Aflitos, às 18h

24/3 - Bahia x Salgueiro | Arena Fonte Nova, às 18h