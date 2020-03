Invencibilidade do Ceará no ano não é positiva para Prass: "Da maneira como está, nos incomoda"

O Ceará conseguiu manter a invencibilidade em 2020 após o empate por 0 a 0 com o Guarany de Sobral neste sábado (29), pelo Campeonato Cearense. A marca, porém, não agrada ao goleiro alvinegro Fernando Prass, que contestou a sequência do Vovô ano depois do 8º empate.

"Da maneira como está, nos incomoda. Não é positivo. 8 empates e 3 vitórias? É pouco, né. Não é a pontuação que a gente gostaria de ter. Óbvio que não perder é um primeiro passo, mas está aquém do que imaginamos para o Ceará neste ano", analisou o arqueiro em coletiva nesta segunda-feira (2).

A fase ruim dentro de campo é reflexo da falta de entrosamento neste começo de trabalho do elenco de Porangabuçu, de acordo com Prass.

"Não podemos individualizar cobranças num momento desses. Se fosse só um jogador que estivesse com dificuldades, tudo bem. Mas, estamos com dificuldades em termos de conjunto. Isso reflete no individual. É um grupo novo, então temos dificuldade de assimilar alguns processos. Dificuldades naturais, mas temos que dar uma resposta o mais rápido possível", disse o atleta.

Prass também reclamou da maratona de jogos neste início de temporada, o que pode, segundo o goleiro, ocasionar problemas na recuperação dos jogadores. Até o momento, Lima, Charles, Bruno Pacheco e William Oliveira já apresentaram quadro de virose.

"A gente tem vários pontos para analisar: o calendário é absurdo, impensável, surreal. Se perguntar para qualquer pessoa que trabalha com futebol, vai ficar apavorado. É muito jogo sem tempo para preparar o time. Não é só o Ceará. Todo time sofre com isso. Quem tá começando o trabalho, como o Ceará, que está recomeçando no meio de uma pré-temporada, tem mais essa dificuldade. A gente tem que questionar o calendário, mas não vai resolver nada. Esse ano é o que a gente tem, e a gente tem que trabalhar em cima disso. Já sabemos desde o início da temporada. Jogos com calor excessivo, pouco tempo de recuperação, viagens longas, acabam baixando sua imunidade e acaba não recuperando 100% pro próximo jogo", falou o alvinegro.

O próximo compromisso do Vovô é diante do River/PI, no estádio Lindolfo Monteiro, às 19h30, pela Copa do Nordeste.