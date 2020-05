International Board autoriza 5 substituições em jogos de futebol de forma provisória; VAR é opcional

A International Board, responsável pelas regras do futebol, autorizou nesta sexta-feira (8) o aumento de três para cinco substituições por partida para aliviar o esforço dos jogadores, uma medida provisória que será aplicada a partir da retomada das competições suspensas devido à pandemia de coronavírus. A informação foi confirmada em um comunicado conjunto da Fifa e da própria Ifab (International Football Association Board).

A emenda à Lei 3 do jogo, que entra "imediatamente em vigor", será aplicada às competições até o fim de 2020, desde que os organizadores das competições adotem a medida. Porém, para evitar várias interrupções na partida, as 5 substituições só poderão ser realizadas em 3 oportunidades, ou seja, com mais de um jogador sendo substituído caso a comissão técnica deseje alterar os 5 jogadores.

VAR

O uso do árbitro de video (VAR) passa a ser opcional durante esse período, caso as federações e organizações nacionais desejem. Porém, quem preferir manter o recurso de vídeo deve seguir seu protocolo de uso normalmente.

A International Board e a Fifa explicaram que determinarão posteriormente se a opção pode ser prolongada até o fim de 2021.