Internacional tem interesse em contratar Thiago Galhardo, do Ceará

A lista de interessados no meia Thiago Galhardo, do Ceará, ganhou mais um nome nesta quinta-feira (2). De acordo com o site Globoesporte.com, o Internacional tem intenção de contar com o meia de 30 anos e faz investida para viabilizar a contratação.

O jogador recebeu o aval de Eduardo Coudet, novo técnico do Colorado, que avaliou como positiva a temporada do atleta, que fez 12 gols em 34 jogos pelo Vovô no Campeonato Brasileiro.

Conforme apurado pelo GloboEsporte.com, a tratativa ainda está em estágio inicial. O Inter espera que o jogador consiga a liberação do Ceará para avançar na negociação.

Entretanto, Galhardo possui uma cláusula de renovação automática com o Ceará e terá contrato até o fim de 2020 com o clube.

No momento, ele está em férias em Fernando de Noronha e retornará ao Rio de Janeiro nos próximos dias para reunião com seu empresário, Flávio Trivella, para avaliar as possibilidades e definir seu futuro em 2020.

Certo é que o atleta não manifestou, em nenhum momento, interesse em seguir no Ceará, o que fez o presidente Robinson de Castro cobrar um posicionamento do jogador.