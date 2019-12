Internacional aceita proposta do Ceará pelo volante Charles

Destaque na Série B deste ano pelo Sport de Recife, o volante Charles está perto de ser anunciado pelo Ceará. O jogador pertence ao Internacional, que aceitou a proposta de R$ 3 milhões por 50% dos direitos econômicos do atleta. A outra metade permanece com o clube colorado. Falta apenas estabelecer as formas do pagamento e os prazos para a transação do atleta.

Atleta de 23 anos, Charles foi um dos principais nomes da equipe pernambucana na Segunda Divisão nacional no acesso à Série A do Brasileirão. A equipe leonina ainda tentou permanecer com o atleta, mas as conversas entre os clubes não chegaram a avançar.

Novo técnico do time colorado, Eduardo Coudet chegar a dar aval ao clube para que o jogador ficasse no time. Mas, por questões financeiras onde o Inter precisa fazer vendas para concluir as contas de 2019 fazendo pagamentos do 13º e férias de fim de ano, Charles está sendo vendido ao Vovô.

O volante é cria das categorias de base do colorado. Em 2017, Charles chegou ao time principal e marcou dois gols em 30 jogos. No ano passado, chegou a disputar sete partidas. Já nesta temporada, fez 47 jogos pelo Sport e marcou três gols, sendo 34 jogos e dois tentos na Série B do Campeonato Brasileiro.