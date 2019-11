Inter tem quatro desfalques confirmados para enfrentar o Ceará; Guerrero é dúvida

Próximo adversário do Ceará pelo Campeonato Brasileiro, o Internacional enfrentará o Alvinegro com muitas mudanças. O time gaúcho tem quatro desfalques confirmados e o técnico Zé Ricardo terá que buscar alternativas em todos os setores para o duelo de quinta-feira (7), às 19h30min, na Arena Castelão.

Começando pelo goleiro. No clássico Gre-Nal, Marcelo Lomba foi expulso e está fora da partida. Além dele, o volante Edenílson e o atacante Nico López, que foram advertidos com terceiro cartão amarelo da série, também são desfalques.

Fora o trio, o lateral Zeca, que teve lesão no quadril e já ficou de fora da partida contra o Grêmio, precisará de três semanas para se recuperar e também é ausência confirmada.

Outros dois jogadores podem desfalcar a equipe de Zé Ricardo no confronto com o Alvinegro. No clássico, o lateral-direito Bruno foi substituído por Patrick após sentir dores na panturrilha esquerda.

Na mesma partida, o atacante Guerrero chegou a levar a mão à coxa esquerda, mas permaneceu em campo. Porém, na saída do estádio, o peruano demonstrou dificuldades para caminhar.

Ambos são dúvidas e correm risco de ficar fora do jogo.

Ceará e Internacional se enfrentam às 19h30min da próxima quinta-feira (7), às 19h30min, na Arena Castelão. O Colorado está na 7ª colocação, com 46 pontos, e luta por vaga na Taça Libertadores. Já o Alvinegro possui 33 pontos e está em 15º, lutando para garantir a manutenção na Primeira Divisão.