Inter encerra preparação e reforço Bruno Silva deve ser novidade contra Fortaleza

Após uma semana livre apenas para treinar, o Internacional encerrou preparação para voltar a campo pela 15ª rodada da Série A do Brasileiro. O time colorado enfrenta o Fortaleza neste sábado (17), às 17 horas, na Arena Castelão.

O último trabalho antes da partida foi realizado em solo cearense. A delegação colorada chegou no início da madrugada na capital cearense e treinou no período da tarde, no CT do Ceará. A atividade foi descontraída e aberta aos torcedores.

O técnico Odair Hellmann comandou um trabalho recreativo no gramado, seguido de um treino de finalizações. Os titulares sequer viajaram e permaneceram em Porto Alegre, onde se preparam para encarar o Flamengo, na próxima quarta-feira (21), no Maracanã. Será o primeiro duelo entre os times pelas quartas da Libertadores.

Portanto, a escalação será inteiramente composta por reservas. A principal novidade no time de suplentes deve ser a presença do meio-campista Bruno Silva, que foi anunciado e apresentação oficialmente como reforço nesta semana. O jogador, que veio do Fluminense, já está regularizado na CBF e apto a estrear.

O sistema defensivo pode ser reforçado pelo zagueiro Emerson Santos. Ele sofreu uma lesão muscular na coxa direita no primeiro tempo do Gre-Nal, disputado no dia 20 de julho, pela 11ª rodada do Brasileirão, e já treina há uma semana. É muito provável que seja o companheiro de Klaus na retaguarda colorada.

O goleiro Danilo Fernandes, que também atuou neste último clássico com o Grêmio, concedeu entrevista coletiva antes de ganhar uma nova chance de ser escalado entre os titulares. "Estamos preparados e vamos entrar amanhã para fazer um bom jogo, dar o nosso melhor. Sabemos que será um jogo difícil, mas sabemos o que precisamos fazer", ressaltou.