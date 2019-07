Inter deve atuar com reservas contra o Ceará

O Ceará deve enfrentar um Internacional recheado de reservas amanhã às 19 horas no Beira Rio pela 12º rodada da Série A do Brasileiro. Isso porque, o time gaúcho está desgastado após jogo no Uruguai pela Libertadores, quando venceu o Nacional por 1 a 0 e contra o Vozão amanhã, deve escalar reservas, priorizando o jogo de volta pelo certame continental na semana que vem.

O duelo no Parque Central gerou um alto desgaste físico, de acordo com o preparador físico do clube Cristiano Nunes. Até por isso, a comissão técnica deve poupar quase todos os titulares na partida de sábado contra o Ceará. O único titular que deve atuar é Rodrigo Moledo, já que Klaus é o único zagueiro reserva disponível, pois Roberto e Emerson Santos estão lesionados. Rafael Sobis é desfalque certo porque está suspenso pelo 3º cartão amarelo.

"Não tem como dizer que é impossível repetir as equipes. Pode não ter a equipe rendendo o que se espera dela nos jogos eliminatórios. Teria como repetir a equipe no fim de semana, mas não teríamos o mesmo rendimento – disse o preparador na zona mista após o jogo".

Assim, o Colorado deve jogar com uma formação próxima a do último Grenal, do último domingo, empatado em 1 a 1 no Beira-Rio. Danilo Fernandes; Heitor, Rodrigo Moledo, Klaus e Natanael; Rithely, Nonato, Sarrafiore, Wellington Silva e Guilherme Parede; Tréllez.